Rubano corrente elettrica per 5 anni, madre e i suoi tre figli arrestati a Favara

Un’intera famiglia - madre e tre figli - sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il marito, nonché padre, è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per la stessa ipotesi di reato. I carabinieri della tenenza di Favara hanno trovato una villetta, con più unità abitative, allacciata abusivamente alla corrente elettrica pubblica da cinque anni.

Agli arresti domiciliari sono stati posti la casalinga di 60 anni e i figli di 36, 33 e 27 anni. Denunciato, invece, in stato di libertà, il 66enne.

Il controllo dei carabinieri della tenenza di Favara è stato effettuato assieme ai tecnici dell’Enel dopo avere sospettato che la villetta, pur avendo una regolare fornitura elettrica, non registrava consumi da ben 5 anni.

