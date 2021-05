Azzannato da un cane, bambino di 10 anni ricoverato a Licata

Un bambino si trova ricoverato da questa mattina all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dopo essere stato azzannato da un cane. Il piccolo si trovava con il nonno quando sarebbe stato morso dall'animale, probabilmente un randagio, in più parti del corpo. L'anziano ha provato a scacciare il cane ma a quanto pare senza risultati. La dinamica dell'episodio comunque è tutta ancora da chiarire.

Per il bimbo sono stati necessari diversi punti di sutura ed è stato ricoverato in via precauzionale, ma non è in pericolo di vita.

Il bruttissimo episodio è ancora in corso di ricostruzione.

