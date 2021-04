Il Coronavirus non molla nell'Agrigentino, 85 contagi in 24 ore

Sette nuovi ricoveri. Sono tornati a salire – sono 69 - gli agrigentini ospedalizzati. Ma non ci sono, per fortuna, nuove vittime. Dopo due giorni consecutivi in cui l’Asp ha caricato sul bollettino, anche se s’è trattato di notifiche postume, 7 e 2 morti, mercoledì non ci sono stati nuovi lutti.

Ci sono stati però 85 ulteriori positivi al Covid-19. Ieri, invece, il ministero della Salute ne conteggiava – sempre per Agrigento e provincia – altri 73. I numeri dei contagi, fra alti e bassi, restano dunque sempre gli stessi. Ben 86 invece – stando al bollettino Asp di mercoledì - i guariti che portano ad un totale di 8.412 gli agrigentini che si sono lasciati l’incubo del Coronavirus alle spalle su un totale di 10.179 contagiati da quando è scoppiata la pandemia.

Il tutto mentre per il primo maggio è previsto l’arrivo di 185.800 i vaccini anti Covid in tutta l’isola. La consegna verrà fatta dai corrieri Sda nei centri vaccinali della Sicilia. Si tratta di oltre il 10% delle prossime forniture, pari a oltre 1 milione e 500mila dosi previste su tutto il territorio nazionale gestite dal corriere espresso di Poste Italiane. I prossimi vaccini in arrivo sull’isola saranno 152.200 di Astrazeneca, 20.700 di Moderna e 12.900 di Janssen. Per Agrigento, per i suoi centri vaccinali, arriveranno 14.100 dosi.

