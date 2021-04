Guasti alle condotte idriche, Sciacca e Raffadali senza acqua

Nella giornata di ieri è stato riscontrato un guasto alla condotta idrica che fornisce acqua in alcune località del comune di Sciacca e Raffadali, nell'Agrigentino. Lo ha comunicato la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 specificando che l'approvvigionamento di acqua è sospeso nelle località di c/da San Marco, c/da Foggia, c/da Carbone e c/da Maragani, per quanto riguarda il comune di Sciacca.

I lavori di riparazione cominciano oggi, 30 aprile, a conclusione dei quali sarà ripresa la normale distribuzione idrica nelle località interessate dal disagio.

Inoltre, un altro guasto si è verificato nella mattinata di oggi ad una elettrovalvola in uscita dal serbatoio comunale di Raffadali. I tecnici sono sul posto per risolvere l'inconveniente ma la distribuzione prevista per oggi nelle zone denominate 1-2-3-4-8-14-16-17-18-22-23-24 è stata rinviata a domani.

