Emergenza Coronavirus, "indossate la mascherina": carabinieri aggrediti ad Agrigento e Raffadali

Vengono richiamati per indossare la mascherina anti-Covid e anziché adeguarsi alle prescrizioni contro il contagio reagiscono aggredendo i carabinieri. È accaduto ad Agrigento e a Raffadali. Due episodi in ventiquattro ore che hanno determinato altrettante denunce alla Procura della Repubblica.

In un caso, un militare dell’Arma è finito al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio». Nell’altro, in quello di Raffadali, sono stati danneggiati, praticamente distrutti, mobili e suppellettili presenti nella sala d’attesa della caserma.

Controlli e verifiche, ad opera dei carabinieri dell’interno comando provinciale di Agrigento, per fare in modo che vengano rispettate tutte le indicazioni anti-Covid, andranno naturalmente avanti. Sono ormai centinaia le sanzioni – da 400 euro ciascuna – elevate da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, ma non solo. Tanti, infatti, gli esercizi commerciali che sono stati posti a chiusura temporanea di 5 giorni o di 30 in caso di esercenti recidivi alle violazioni.

