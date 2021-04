Coronavirus, una nuova vittima a Canicattì: bilancio sempre più pesante

È ormai un saliscendi. Ma nel complesso i contagi da Covid-19 rimangono allarmanti. Ieri, il ministero della Salute per Agrigento e provincia conteggiava 53 nuovi positivi.

Appena poche ore prima – il bollettino dell’Asp è stato diramato durante la notte fra sabato e domenica – , l’azienda sanitaria locale su sabato ne ha registrati 152. Ma c’è stata, purtroppo, anche una nuova vittima: un canicattinese e il numero dei decessi, a livello provinciale, da quando è scoppiata la pandemia, è arrivato ad un totale di 191. Canicattì è, invece, arrivata 19 morti.

In aumento, nella giornata di sabato, anche gli ospedalizzati: ben 8 nel giro di poche ore e il totale è arrivato ad 88. Di questi, 70 si trovano in degenza ordinaria/sub intensiva, cinque sono in strutture lowcare e 13 (+2 rispetto al giorno precedente) in Terapia intensiva. Dieci, per la precisione, sono all’ospedale San Giovanni di Dio. Fra i ricoverati in degenza ordinaria/sub intensiva 46 sono nell’ospedale del capoluogo. Fra i ricoverati, non ricompresi nel totale degli 88, ci sono anche tre contagiati provenienti da fuori provincia. I guariti, fra venerdì e sabato, sono stati 35 e il totale delle persone che s’è lasciato dietro le spalle l’incubo del Coronavirus è arrivato a 7.286 su 9.462 positivi.

