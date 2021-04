Migranti protestano al centro di accoglienza di Siculiana, vogliono essere trasferiti

Disordini al centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana, nell'Agrigentino. Finora nessuna fuga. A protestare, e anche in maniera accesa, chiedendo d’essere trasferiti in un’altra struttura, sono stati un gruppo di migranti, tutti minorenni non accompagnati.

I disordini sono rientrati nel momento in cui al gruppo di giovanissimi è stato garantito che la «macchina» dei trasferimenti è al lavoro e che, presto, verranno dislocati. Pronti ad intervenire i poliziotti in tenuta antisommossa, i militari dell’Esercito e i carabinieri.

© Riproduzione riservata