Guasto all'acquedotto Voltano, rubinetti secchi nell'Agrigentino

Si è verificato un guasto sulla condotta dell'acquedotto Voltano, in contrada Solfara nel territorio di Santa Elisabetta. Per permettere i lavori di riparazione è stata interrotta la fornitura di acqua in tre comuni dell'Agrigentino. Lo rende noto la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9.

I comuni interessati dal disagio sono: Agrigento (Frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto), Joppolo Giancaxio e Raffadali. In queste zone potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista nelle giornate di oggi e domani.

Al termine dei lavori di riparazione, verrà ripristinata la normale erogazione dell'acqua.

