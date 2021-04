Il serbatoio va in tilt, Pasqua senz'acqua a Favara

Nemmeno a Pasqua i cittadini di Favara avranno la possibilità di essere approvvigionati per poter riempire i propri serbatoi idrici, a secco ormai da una settimana. Ieri la gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9 ha, infatti, reso noto che è stato eseguito un intervento di riparazione sulla condotta idrica di adduzione al serbatoio Cartesio del comune di Favara, in via Caduti in Miniera, nel territorio di Aragona.

«Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori –spiega l’azienda idrica agrigentina – è stato necessario ridurre e sospendere la fornitura idrica al serbatoio in questione e, quindi, anche alle utenze gestite dal Voltano, alimentate dalla relativa condotta di adduzione. Ciò premesso, la turnazione idrica potrà subire limitazioni e ulteriori slittamenti». Il guasto era stato riscontrato qualche giorno fa ma ancora non è stato riparato. E l’azienda idrica non ha saputo indicare i tempi del ripristino. Intanto la Corte di Cassazione ha «bocciato» le determinazioni sulle tariffe idriche del Comune di Aragona, giudicandole «illegittime».

