Migranti in difficoltà vicino alla Sicilia. A renderlo noto, Mediterranea Saving Humans che su twitter scrive: "86 persone in difficoltà, a nord di Lampedusa hanno allertato Alarm Phone durante la notte. Hanno perso l'orientamento e il loro motore non funziona. Le Autorità sono state avvertite alle ore 1.57 ma ancora nessun soccorso. La Guardia costiera ha il dovere di intervenire!".

