Aumentano i contagi a Canicattì, il sindaco chiude le scuole

Per il balzo di contagi registrati, soprattutto tra gli studenti della scuola dell'obbligo, il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 29 al 31 marzo.

La chiusura consentirà l'ennesimo intervento di sanificazione degli istituti scolastici cittadini. I nuovi contagi sarebbero dovuti non solo all'inosservanza delle precauzioni imposte per evitare il contagio da Covid ma anche per la presenza di soggetti positivi ma asintomatici all'interno delle classi.

