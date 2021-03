Processo "lumaca", Stato risarcirà ex carabiniere di Agrigento

La Corte di Appello di Roma ha accolto il ricorso di un ex carabiniere agrigentino condannando lo Stato al pagamento dell’indennizzo previsto per l’irragionevole durata di un processo amministrativo protrattosi per 14 anni.

La vicenda risale al lontano 2005, quando l’ex militare originario di Agrigento, allora carabiniere ausiliario presso l’8° Battaglione Carabinieri Lazio, a causa dell’infortunio accidentalmente subito all’interno del presidio di appartenenza aveva beneficiato di un periodo di convalescenza e contestualmente aveva inoltrato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la richiesta dell’ottenimento del riconoscimento dell’infortunio subito dipendente da causa di servizio. Istanza respinta dall’Arma.

