Agrigento, acqua non potabile in via Regione Siciliana: valori non conformi

Acqua non potabile in uno dei quartieri più popolosi della città di Agrigento. Il sindaco, Franco Miccichè, a seguito di riscontrati parametri non conformi alle norme che regolano la distribuzione idrica, nel punto rete di via Regione Siciliana, al civico 80, ha emesso l’ordinanza con la quale dispone la sospensione dell’erogazione idrica nel punto rete indicato.

Inoltre l’acqua in via Regione Siciliana può essere utilizzata solo ai fini non potabili. Prima di giungere a questa decisione, il sindaco ha atteso la relazione dell’Asp, che ha eseguito il prelievo e le analisi dei campioni d’acqua, certificando successivamente la presenza di coliformi in numero superiore al consentito.

Stessa cosa era accaduta ieri a Casteltermini nei punti di prelievo del Serbatoio Kennedy, presa privata di Via Vittorio Veneto e presa privata piazza Duomo.

L’acqua dei rubinetti delle utenze delle vie: Kennedy, Don Sturzo e Crispi, nelle piazze Mazzini, Roma, Duomo, in corso Umberto I, nella , zona San Giuseppe alto, Regina Margherita, Giuseppe Di Vittorio, Monsignor Padalino, Bachelet - Piano di Fumo deve essere utilizzata solo per fini igienici e non potabili. La società idrica sta provvedendo a normalizzare i valori.

