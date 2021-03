Sciacca invasa dalle discariche, pronto un piano per la bonifica

Partirà la prossima settimana, come scrive Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia, un nuovo piano per la bonifica di alcune aree di Sciacca trasformate in discarica. L'intervento scatterà a pochi giorni dall'awio della raccolta dei rifiuti porta a porta in altre zone della città.

Il Comune dovrà affrontare questa spesa che, nel 2020, per tutte le bonifiche effettuate, è ammontata complessivamente a circa 400 mila euro. L'auspicio è che con il nuovo servizio e con controlli più stringenti la situazione possa migliorare anche se ancora oggi, da Raganella alla strada che collega le contrade Isabella e San Calogero e fino al quartiere di San Michele, proprio accanto alla Torre Campanaria, l'abbandono di rifiuti si registra costantemente.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE