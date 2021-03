Frode informatica ad Agrigento, apre link e gli addebitano tre pagamenti

Gli arriva un messaggio sul telefonino e, senza pensarci due volte, apre il link che gli è stato inviato. Un passo falso, certamente fatto senza riflettere, che gli è però costato 165 euro complessivamente. Perché qualcuno, a sua insaputa, gli ha addebitato – sulla sua Postepay - tre pagamenti fatti su siti internet esteri.

Vittima di quella che è una nuova tipologia di frode informatica, una frode che sembra stia prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, un agrigentino. Un uomo che non ha potuto far altro, una volta che ha preso contezza dei tre addebiti per spese mai sostenute, che rivolgersi all’ufficio Denunce – si trova alla caserma Anghelone di via Crispi – della Questura di Agrigento.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

