Aggressione a San Leone, i giovani presenti collaborano: due denunciati

I testimoni non soltanto ci sono stati, ma stavolta non si sono voltati dall’altra parte. I carabinieri della compagnia di Agrigento – coordinati dal capitano Marco La Rovere –proprio grazie ai più racconti raccolti fra quanti hanno assistito, sabato 20 febbraio, all’aggressione in piazza Giglia a San Leone, sono riusciti a stringere il cerchio e ad identificare i due – di 17 e 19 anni, entrambi di Favara – che hanno spaccato in faccia un bicchiere ad un venticinquenne di Montaperto. Entrambi sono stati denunciati, alla Procura per lesioni personali aggravate in concorso.

L’attività investigativa dei militari dell’Arma ha di fatto messo dei punti fermi ad un’aggressione verificatasi in una location che, già in passato, è stata teatro di decine e decine di risse rimaste senza responsabili. In primissima battuta, i carabinieri sono riusciti ad identificare il diciassettenne che aveva fatto finire al pronto soccorso del San Giovanni di Dio – con gravi ferite al volto – il venticinquenne. Ma le indagini, per fare la massima chiarezza, sono proseguite e sono arrivate anche a dare un nome e cognome all’altro ragazzo coinvolto, un diciannovenne.

Al venticinquenne ferito, i medici hanno dato 30 giorni di prognosi e non è ancora escluso che il giovane possa riportare dei danni permanenti. Ferito ad una mano – e i sanitari dell’ospedale di Agrigento hanno diagnosticato che guarirà in circa 20 giorni – anche il diciassettenne che era, appunto, in primissima battuta, era stato ritenuto l’autore dell’aggressione fatta con un bicchiere di vetro. I militari dell’Arma, intervenuti a San Leone, sono riusciti a ricostruire, acquisendo i racconti della vittima e di alcuni testimoni - cosa è effettivamente è accaduto davanti ad un bar.

Una volta tanto, nessuno s’è tirato indietro facendo finta di non avere visto. Stavolta, c’è stata - e su più «fronti» - piena collaborazione da parte di chi era presente quel sabato pomeriggio in piazza Giglia. Il venticinquenne di Montaperto era al bar, in compagnia della fidanzata che è di Favara, quando all’improvviso alcuni giovani, avrebbero gratuitamente rivolto qualche battutaccia all’indirizzo della ragazza. All’esterno del locale, mentre era in corso il chiarimento, al giovane è arrivata la bicchierata in faccia.

