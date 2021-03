Migranti: barcone soccorso dalla Guardia costiera, 70 a Lampedusa

Soccorso dalla Guardia costiera italiana il barcone con circa 70 migranti (inizialmente ritenuti 90), in difficoltà a 36 miglia da Lampedusa, in zona Sar maltese. Sono stati condotti sull'isola siciliana. Tra loro ci sarebbero 14 bambini. Erano stati assistiti da 'Sea Watch 3' che ha a bordo già 363 persone, salvate in cinque interventi in una giornata, quella di ieri, funestata da un naufragio al largo della Libia, con 15 morti e 95 superstiti.

"Quando la situazione è diventata più critica - spiega la ong tedesca - le persone sono state trasbordate dalla barca ai nostri mezzi di salvataggio. Poche ore dopo è arrivata la Guardia costiera italiana che ha preso a bordo le persone e le ha condotte Lampedusa. Siamo sollevati che siano finalmente al sicuro".

