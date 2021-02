Tragico incidente a Campobello di Licata, morto un ciclista sulla statale

Tragico incidente sulla strada statale 557 di Campobello di Licata, dove un ciclista è morto in un violento scontro con un'auto. Ne dà notizia l'Anas.

Per cause ancora da accertare, la bicicletta ha impattato violentemente contro un'auto all'altezza del km 1,200. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore e poi è stata riaperta.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas che hanno gestito la viabilità, deviando i mezzi su strade secondarie quando la statale è stata chiusa e poi fino al ripristino della normale circolazione.

