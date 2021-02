Piccolo arsenale scoperto a Licata, arrestato un 47enne

Un licatese di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione operativa del Norm della Compagnia di Licata perchè trovato in possesso di un piccolo arsenale, che comprendeva alcune pistole con matricola punzonata. I dettagli nel corso della conferenza stampa alle 10, presso il Comando provinciale di Agrigento.

Sempre a Licata un caso simile due giorni fa. Ma il protagonista della vicenda in questo caso è stato un quattordicenne, che teneva in casa due pistole a salve, trovate dai carabinieri durante una perquisizione. Il ragazzo è stato segnalato alla procura presso il tribunale per i minorenni.

© Riproduzione riservata