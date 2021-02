Sbarchi senza sosta a Lampedusa, altri 67 migranti approdano sull'isola

Un barcone con 67 migranti di varie nazionalità è stato intercettato nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all’hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti-Covid.

Dalla struttura, ieri sera, erano stati trasferiti sulla nave quarantena «Allegra» 55 dei migranti arrivati a Lampedusa nelle ore precedenti.

Nella sola giornata di ieri sull'isola si sono registrati tre sbarchi in poche ore. Fra la notte e l’alba sono approdati 169 migranti: prima 70 migranti, poi 25 e, infine, 74. I tre gruppi, di varia nazionalità, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Tra mercoledì e giovedì ne erano arrivati circa 300. Nella struttura, al momento, ci sono 288 ospiti (a fronte di una capienza di 192) fra cui 105 minori non accompagnati.

In giornata poi il trasferimento di 150 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Giovedì, invece, in 130 sono stati imbarcati sulla nave quarantena Allegra che si trova in rada a Lampedusa.

