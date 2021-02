Ancora sbarchi a Lampedusa, 169 migranti approdati: attivata nave quarantena

Tre sbarchi in poche ore a Lampedusa. Fra la notte e l’alba sono approdati 169 migranti: prima 70 migranti, poi 25 e, infine, 74. I tre gruppi, di varia nazionalità, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Tra mercoledì e giovedì ne erano arrivati circa 300. Nella struttura, al momento, ci sono 288 ospiti (a fronte di una capienza di 192) fra cui 105 minori non accompagnati.

In giornata il trasferimento di 150 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Ieri, invece, in 130 sono stati imbarcati sulla nave quarantena Allegra che si trova in rada a Lampedusa.

Intanto, Alarm Phone è stata chiamata da circa 110 persone in difficoltà su un gommone al largo delle coste libiche. "Rischiano di annegare e richiedono un’operazione di soccorso. Abbiamo allertato le autorità e Ocean Viking", informa l’organizzazione, che nelle scorse ore aveva lanciato l’allarme su un altro natante con 74 persone alla deriva: "Abbiamo perso il contatto con la barca molte ore fa e non sappiamo dove sia. Speriamo siano sopravvissuti alla notte. Le autorità italiane affermano che questa barca è responsabilità di Malta".

