Canicattì, ancora auto in fiamme nella notte

Nuovi incendi di automobili a Canicattì. La scorsa notte, in diversi posti della città sono state date alle fiamme due vetture. Il primo, poco dopo la mezzanotte, in via Scilla dove ad andare in fumo è stata una Fiat Uno.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.

Il secondo incendio, intorno alle 4, in via Trocadero. Questa volta ad andare in fiamme una Ford Focus di proprietà di un cinquantenne bracciante agricolo. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco mentre le indagini sono condotte dalla polizia.

