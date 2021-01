Agrigento punta su bus e veicoli elettrici, in arrivo 50 postazioni per la ricarica

Agrigento in modalità sostenibile. Non è mai troppo tardi e la nuova amministrazione prova a bruciare le tappe per ridurre il gap con le altre città europee. Così in città sono state previste circa 50 nuove postazioni pubbliche per la ricarica di veicoli elettrici.

«Inizialmente - sottolinea l’asses - sore alle politiche energetiche Gerlando Principato -ne verranno istallate circa 30». Con questo specifico indirizzo politico, l’Amministrazione comunale di Agrigento ha dato vita a una manifestazione d’interesse per dare la possibilità, a chi fosse interessato, di installare in città le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

L’iniziativa rientra nel sistema di mobilità all’insegna dell’efficientamento energetico. «La nostra amministrazione –ha aggiunto l’assessore –pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici e sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile. L’Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l’ambiente».

Il servizio completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia.

