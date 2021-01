Sciacca, sequestrati 10 quintali di prodotti ittici non a norma

La Guardia Costiera di Sciacca ha sequestrato, nell’agrigentino, 10 quintali e mezzo di prodotti ittici privi di bolle commerciali. Dagli accertamenti, durante le ispezioni, sono emerse evidenti difformità ai documenti originali, senza la data di scadenza dei singoli "lotti".

L'azienda coinvolta non è stata in grado di dimostrare se il prodotto, parte in giacenza e parte già distribuito, fosse stato trattato senza "mescolare" le partite scadute. I controlli hanno interessato una struttura all’ingrosso della provincia di Agrigento.

Dei complessivi 11.800 chilogrammi di prodotto ispezionato, circa 1.700 chili erano già scaduti. Per i 675 chilogrammi già consegnati ai distributori, sono state attivate le procedure di ritiro dal commercio.

Complessivamente sono state sequestrate 10 tonnellate di prodotti ittici.

