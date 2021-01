Danni per il maltempo a Menfi, via ai lavori sulle strade dissestate

Sono stati aggiudicati i lavori con procedure di gara da parte del Comune di Menfi, in collaborazione con la centrale di committenza, Unione dei comuni Terre Sicane, per l’affidamento di opere per 1,3 milioni di euro. Si tratta di interventi che verranno eseguiti secondo le disposizioni della Protezione civile del 15 novembre 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Comune di Menfi il 3 novembre dello stesso anno.

Tali interventi riguarderanno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale, del sistema di utilizzo delle acque reflue per uso irriguo; del depuratore comunale. Il tutto per un importo totale di 1.299.548 euro.

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Menfi, Agostino Alcuri, ha fatto sapere che sono state aggiudicate anche le opere di un secondo gruppo di strade: strada comunali del Casino; strada comunale Finocchio; strada Torrenova Di Cesare-Messina. Quel nubifragio ha colpito Menfi in particolare nelle zone più vicine alla fascia costiera. Particolari danni registrati nelle abitazioni del Lido Fiori

