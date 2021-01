Coronavirus, a Ribera sei nuovi positivi: salgono a 47 gli attuali contagiati

Nuovi casi di Coronavirus a Ribera. A comunicarlo il sindaco attraverso una nota inviata questo pomeriggio. Sono sei le persone trovate positive, mentre sono otto quelle guarite.

Complessivamente, a Ribera, ci sono attualmente 47 contagiati al Covid-19. Si trovano in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Altre 20 persone si trovano in isolamento per contatto stretto con positivi.

"Le autorità competenti - sta scritto nella nota - stanno applicando i dovuti protocolli sugli eventuali contatti con altri individui avuti dai soggetti contagiati al fine di limitare il contagio tra la popolazione. In questo momento di emergenza da COVID-19, il sindaco raccomanda vivamente a tutti i cittadini di mantenere un comportamento responsabile volto a limitare le relazioni interpersonali e gli spostamenti non necessari e si ribadisce quindi di evitare gli assembramenti nei pressi di scuole, uffici postali, negozi di generi alimentari, banche e altri uffici".

Il sindaco, inoltre, invita "i gestori di attività commerciali a rispettare le regole e le chiusure dettate dalla zona rossa, nonchè gli organi di polizia ad effettuare i dovuti controlli finalizzati al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio del virus".

