Bimbo morto al Carnevale di Sciacca, chiesto il processo anche per il padre

La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiuso le indagini sulla morte del piccolo Salvatore Sclafani, il bimbo di 4 anni morto durante la prima sera di sfilate del Carnevale 2020, cadendo da un carro allegorico, ed avanzato tre richieste di rinvio a giudizio per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

La richiesta di rinvio a giudizio riguarda il padre del piccolo, Francesco Sclafani; il presidente della Futuris, la società che ha organizzato la manifestazione, Giuseppe Corona; il presidente dell’associazione culturale che ha allestito il carro allegorico, Giuseppe Sclafani. L’udienza preliminare è fissata per il 19 marzo prossimo.

La procura, con i sostituti Michele Marrone e Roberta Griffo, al termine delle indagini, avrebbe rilevato omessi controlli. Per Giuseppe Sclafani per non avere adottato le precauzioni per evitare quel tipo di evento. Per Corona perché sarebbe stato onerato di garantire il servizio di sicurezza durante la sfilata. Per il padre, invece, per imprudenza, per avere collocato il piccolo su un ripiano del carro dal quale poi è caduto.

