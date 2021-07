Bimbo muore schiacciato al carnevale di Sciacca, in tre rinviati a giudizio

In tre rinviati a giudizio a Sciacca, nell'agrigentino, per la morte di un bambino di 4 anni rimasto schiacciato nel febbraio del 2020 durante le sfilate dei carri allegorici.

Saranno processati per omicidio colposo Francesco Sclafani, il padre del bimbo; Giuseppe Corona, presidente della società che organizzava la manifestazione; Giuseppe Sclafani, presidente dell'associazione culturale che ha allestito il carro allegorico dal quale è caduto il piccolo Salvatore Sclafani.

L'udienza è stata fissata per il 12 ottobre. Per la pubblica accusa, Giuseppe Sclafani non avrebbe adottato le precauzioni necessarie per evitare che accadesse il tragico incidente; Giuseppe Corona perchè la sua società doveva garantire il servizio di sicurezza durante la sfilata dei carri allegorici; Francesco Sclafani per imprudenza in quanto avrebbe collocato il figlio sul ripiano della struttura in cartapesta dal quale poi è caduto. Il padre del bambino, così come la moglie e un altro figlio minore, si sono costituiti tutti parte civile.

