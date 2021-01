Spaccio di droga a Ribera, arrestato 22enne: nascondeva hashish in un thermos

I carabinieri della Tenenza di Ribera, coadiuvati da quelli della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, hanno arrestato il 22enne A.A. per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, con precedenti di polizia, nascondeva in casa, all'interno di un thermos, 280 grammi di hashish suddivisi in panetti. Scoperto lo stupefacente è stato arrestato e posto ai domiciliari.

I militari sono arrivati a lui grazie al continuo monitoraggio del territorio, ritenuto particolarmente florido per lo smercio di stupefacenti, come testimoniano le indagini della stessa Tenenza di Ribera che hanno svelato l’esistenza di una vera e propria rete di spaccio di ogni tipo di droga, organizzata da due cittadini tunisini e da una donna di nazionalità rumena, arrestati nel novembre del 2020.

La stessa comunità di Ribera nei primi giorni di novembre del 2020 è stata sconvolta dai decessi per overdose del 21enne Alessio Cusumano (il presunto spacciatore della dose letale, Attilio Manisi, è stato arrestato) e del 50enne Nicolò Failla, per la cui morte sono ancora in corso le indagini.

