Litiga con gli impiegati e danneggia gli uffici del Comune di Cattolica Eraclea, arrestato

Litiga con gli impiegati del Comune di Cattolica Eraclea (in provincia di Agrigento) per la contabilizzazione delle ore di servizio come lavoratore socialmente utile e scaglia fuori dal Comune estintore, tavolo, sedia e una lampa sradicata dal muro.

Il trentunenne è stato arrestato, senza non poche difficoltà, dai carabinieri che sono subito accorsi in Municipio. È accusato di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata