Cattolica, i tombaroli tornano in azione a Eraclea Minoa

Più scavi, neanche tanto profondi. Scavi che però sono il segnale chiaro, inequivocabile, che qualcuno non soltanto s'è intrufolato ma ha anche provato a cercare reperti archeologici. E non è la prima volta che accade nell'area di Eraclea Minoa.

Delle indagini - dopo aver raccolto la denuncia, a carico di ignoti, - si stanno occupando i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea, coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Di fatto, stando a quanto sembrerebbe, i tombaroli sono tornati in azione. Non è chiaro - non è stato reso noto - se i malviventi (difficile pensare all'opera di un'unica persona) abbiano o meno recuperato, e portato via, qualcosa dal terreno attiguo all'anfiteatro.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Agrigento

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE