Lotta al Covid, il monito dell'arcivescovo Damiano: «Rispettate voi stessi e gli altri»

«Guardando ciò che è accaduto per il Coronavirus già dalla metà del mese di marzo fino ad oggi l’indirizzo della segreteria generale della Cei è stato quello di rispettare le indicazioni del governo. Ancora prima, però, si deve rispettare un’osservanza che viene dalla virtù della carità: il rispetto per sé stessi, non esponendosi a rischi, e per gli altri. Ognuno di noi può essere un vettore. È un gesto di carità rispettare le norme di protezione, il distanziamento, le mascherine, l’igienizzazione delle mani. Un gesto di carità reciproca». Lo ha detto ieri a Sciacca l’Arcivescovo coadiutore di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, che ha presieduto, nella chiesa di Sant’Agostino, la celebrazione eucaristica per i 25 anni di vita consacratadella suora filippina Marivic Buen, da tre mesi impegnata nella comunità delle Suore Serve dei Poveri dell’istituto «Giacomo Cusmano».

La religiosa dirige la scuola dell’Infanzia dell’istituto. L’Arcivescovo ha parlato dell’attuale difficile momento legato alla pandemia e di come sia un gesto di amore verso il prossimo tutelare la propria salute rispettando le regole per evitare il contagio. Monsignor Damiano è risultato negativo al Covid a un doppio tampone, mentre l’Arcivescovo Francesco Montanegro positivo anche se asintomatico e in isolamento.

«Viviamo strani giorni –dice l’Arcivescovo coadiutore Damiano – e siamo in preghiera per l’A rc ive s covo Montenegro e per tutti coloro che stanno attraversando questa prova che tocca la salute e le relazioni, anche quelle più vicine e affettuoseche devono essere vissute in modo dist anziato».

