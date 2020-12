Agrigento, immigrato ha un malore per strada: positivo al Covid

Si sente male per strada, lungo il viale Della Vittoria, ad Agrigento, e si accascia su una panchina. Un immigrato – un bangladese – è stato trasportato, d’urgenza, ieri mattina, al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio» dove l’esito del tampone rapido anti-Covid non ha lasciato dubbi. L’uomo è risultato positivo al virus. Subito, naturalmente, è stato sottoposto al tampone molecolare.

Il soccorso è stato fatto durante quella che è stata l’ultima – almeno per questa prima tornata - giornata «rossa» e mentre in tutta la penisola veniva avviata la vaccinazione anti-CoronavirusProprio al presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio», nei prossimi giorni, arriveranno due contenitori freezer Ult-75° per custodire il vaccino anti-Covid Pfizer.

Ad onerare l’Asp dell’acquisto è stato l’assessorato regionale alla Salute. Rapidamente l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha interpellato le ditte del settore e la ditta Sintak ha presentato una offerta per un ultracongelatore Salvum Dw per conservare vaccini anti-Covid, con una capienza di lt 728 e con temperatura di esercizio -85 gradi.

L’Asp ha dunque proceduto all’affidamento all’i m p re s a di Corsico per 9.594 euro più Iva. La consegnaprevista entro il 10 gennaio. La stessa procedura seguita per l’ospedale di Sciacca.

