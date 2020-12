Violazioni alle restrizioni, sanzionati quattro locali a Licata

Qualcuno è stato trovato in giro senza una valida motivazione, non di quelle consentite dal Dpcm. In qualche bar, i titolari sono stati pizzicati mentre servivano ai tavoli (niente asporto) ed erano perfino passate le ore 18. Fra Agrigento e Licata, carabinieri e polizia hanno - durante la vigilia e il giorno di Natale - elevato almeno una dozzina di sanzioni.

In città, tutte le multe sono state fatte perché chi era a zonzo non aveva nessun motivo per poterlo fare, mentre a Licata oltre a tre cittadini trovati a spasso, i poliziotti del locale commissariato hanno sanzionato anche 4 locali pubblici.

