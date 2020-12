Sciacca, pesca "selvaggia": ferita una tartaruga

Ha una pinna fratturata che dovrà essere amputata la tartaruga "Caretta -Caretta" trovata pochi giorni fa a Sciacca sulla spiaggia di Capo San Marco e poi, attraverso i volontari del Wwf Stefano Siracusa e Dylan Pelletti, che sono intervenuti, affidata al Centro Recupero fauna Selvatica e Tartarughe Marine di Cattolica Eraclea, diretto da Daniela Freggi. E' la stessa Freggi a comunicarlo.

"Dalle radiografie non appare alcun amo interno - dice - ma dovrà essere amputata la pinna anteriore destra. Siamo dispiaciuti anche se la tartaruga non è in pericolo di vita perché ha iniziato a mangiare. Ormai sono tanti anni che recuperiamo animali con solo tre pinne e se non sorgeranno complicazioni ritengo che potremo rimetterla in mare".

