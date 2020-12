Sbarco a Porto Empedocle, tunisino di 16 anni aggredisce i poliziotti: denunciato

Un tunisino di 16 anni è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, che faceva parte di uno degli 82 sbarcati nei giorni scorsi a Porto Empedocle, ha aggredito due poliziotti per opporsi al trasferimento dalla tensostruttura di Porto Empedocle al centro di accoglienza di Trapani. Il giovane voleva allontanarsi e non lasciarsi identificare.

I due poliziotti sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Al primo sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi, al secondo cinque giorni. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi ma è stato reso noto solo ora. Poche ore dopo, peraltro, durante il trasferimento verso una struttura d’accoglienza anti-Covid di Trapani, una decina di tunisini hanno aggredito l’autista del pullman sul quale erano stati caricati e picchiato un carabiniere, in servizio di vigilanza e scorta, che ha provato a fermarli. Dieci di loro sono riusciti a fuggire nelle campagne di Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino.

