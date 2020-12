Sbarco a Lampedusa, tre migranti arrestati

I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato tre migranti sbarcati a Lampedusa e successivamente trasferiti ad Agrigento.

In particolare, un marocchino è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura di La Spezia, dovendo scontare un anno e due mesi e di una revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, emesso dalla procura di La Spezia, dovendo scontare un anno e undici mesi.

Un tunisino era destinatario, invece, di un un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Torino per una pena di 7 mesi e otto giorni ed è stato inoltre tratto in arresto in quanto inottemperante al decreto di espulsione, emesso dal magistrato di sorveglianza di Taranto, che vietava il reingresso in Italia per 10 anni dall’effettiva espulsione.

Infine, un altro tunisino, arrestato in esecuzione del provvedimento di esecuzione pene concorrenti, emesso dalla procura di Reggio Emilia, per scontare 7 anni e quattro mesi. I tre sono stati condotto nel carcere di Agrigento.

