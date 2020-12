Sciacca, liquami per strada in via Lido: protestano i residenti

«Esplosioni del collettore fognario della Perriera i cui liquami sui riversano nella sottostante via Lido». È il comitato Lido Ferdinandea di Sciacca che si è rivolto al sindaco, Francesca Valenti, chiedendo che si provveda a ripulire dal fango e dai liquami la strada per scongiurare i numerosi pericoli derivanti dal cattivo stato in cui si trova in seguito alle piogge dei giorni scorsi. I liquami fognari misti a fango e pietre non sono stati ancora rimossi dalla via Lido e questo rappresenta un grosso pericolo per la circolazione stradale.

Il comitato Lido Ferdinandea chiede un incontro urgente al sindaco e sollecita un lavaggio straordinario di sedime stradale e dei muri di cinta imbrattati dai liquami. Nella lettera viene anche chiesta, con la massima urgenza, una ricognizione e verifica di stabilità del pendio della Perriera reso, ormai, instabile dalle esplosioni fognarie.

