Ribera, conclusi i lavori su argini e letto del fiume Verdura

Nello scorso mese di luglio è arrivato anche il presidente della Regione per osservare i lavori di pulizia dell’alveo del fiume Verdura, opere per mitigare il rischio idrogeologico di una zona troppo spesso oggetto di esondazioni che, da un lato, compromettevano la pubblica incolumità e, dall’altro, producevano gravi danni alle colture agricole.

L’intervento viene completato proprio in questi giorni e uomini e mezzi lasceranno la zona entro la fine dell’anno, come riferisce il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino La Mendola. I lavori hanno riguardato la pulizia e il ripristino degli argini e della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura, per uno sviluppo complessivo di circa 20 chilometri, compreso tra la dismessa linea ferroviaria nei comuni di Sciacca e Ribera e il ponte sulla strada statale 386, a cavallo del confine tra Burgio e di Chiusa Sclafani, interessando anche il territorio di Calamonaci, Caltabellotta e Villafranca Sicula.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE