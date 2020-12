Agrigento, scatola con 10 chili di sigarette di contrabbando trovata sulla spiaggia di San Leone

Non soltanto un continuo flusso di hashish dal Nord Africa verso le coste della Sicilia Sud-Occidentale sotto ogni forma possibile, ma anche un flusso fiorente di sigarette di contrabbando. Uno scatolone, con all'interno oltre 10 chili di stecche di sigarette, è stato ritrovato, dai poliziotti della sezione Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, sulla spiag-gia di San Leone ad Agrigento.

Il carico di "bionde", naturalmente, è stato posto sotto sequestro. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione, di "una scatola in spiaggia", giunta al 112 del Nue. Il silenzio da parte degli investigatori è categorico, ma appare scontato che al solo vedere quella scatola anche gli agenti, oltre a chi l'ha ritrovata e segnalata, abbiano inizialmente pen-sato ad un nuovo contenitore di panetti di hashish come avvenuto in passato.

In realtà all'apertura è stata fatta la scoperta: c'erano stecche di sigarette. Ben 10 chili appunto di sigarette di contrabbando.

