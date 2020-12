Agrigento, eseguiti 3mila tamponi drive-in

Una media di circa 150 tamponi al giorno suddivisi in due postazioni. Da gennaio con un incremento del personale le postazioni e quindi i test sono destinate ad aumentare. Ieri mattina il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che crede fortemente nello screening di massa per contrastare il virus è stato sul posto per verificare il funzionamento delle strutture. «Il personale che lavora qui conquesto freddo è eroico - ha detto il sindaco - per questo donerò loro tre stufe a infrarossi che presto saranno istallate. Vedo che tutto procede in modo fluido che c’è grande partecipazione da parte dei cittadini».

Il sindaco ha poi voluto fare delle raccomandazioni. «La prudenza - ha detto - non è mai troppa, meglio un pranzo di Natale in meno ma avere la possibilità di poter riabbracciare presto i propri cari».

Qui si possono eseguire i test rapidi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13,30. Ad essere sottoposti a tampone le categorie che rientrano nelle indicazioni ministeriale, dipendenti pubblici, studenti, forze armate. L’esito del testo si può avere entro 15 minuti. Il drive through voluto dal Municipio si raggiunge in auto imboccando via dei Miti, in tutta sicurezza e rimanendo a bordo della propria vettura. Il Comune di Agrigento ha posizionato il suo drive through per i tamponi antiCovid, lontano dalla zona abitata e facile da raggiungere. È attivo da mercoledì 25 novembre ed è stato allestito in collaborazione con l’Asp.

