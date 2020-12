Non ripara le strade dopo i lavori, multata una ditta a Siculiana

La multa elevata, dalla polizia municipale, è di 873 euro che potranno diventare 612,60 euro qualora la sanzione dovesse venire onorata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Non si tratta di una multa qualunque, ma di un atto che sembrerebbe essere destinato a diventare «apripista».

D’ora in avanti, stando a quanto ieri ha scritto, sui social, il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, la «brutta abitudine di fare interventi per le vie del paese e non provvedere con solerzia a sistemare il manto stradale, costerà cara alle ditte che effettuano i lavori».

