Incidente sulla statale 189, ferite tre persone: nello schianto coinvolti due agrigentini

Tre persone, due agrigentini e un giovane di Prizzi, ieri pomeriggio, sono finite al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento dopo uno spaventoso incidente stradale frontale lungo la statale 189. Poco prima di arrivare al rifornimento di carburante ex Nuara, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia Stradale di Lercara Friddi, hanno sbattuto frontalmente una Lancia Musa, sulla quale viaggiava il ragazzo di Prizzi, e una Hyundai I10, guidata da un cinquantenne agrigentino.

Sulla Hyndai anche una donna. Le tre persone sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo delle due vetture L’impatto fra le due utilitarie è stato violentissimo e la Lancia Musa è sbalzata sul guard-rail.

