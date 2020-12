Porto Empedocle, rifiuti speciali abbandonati in via La Malfa

E sono due, in meno di una settimana: i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno sequestrao una nuova discarica di rifiuti pericolosi e speciali. E' accaduto ieri in via Ugo La Malfa a Porto Empedocle. Appena pochi giorni prima, invece, un altrro maxi immondezzaio a cielo aperto era stato sequestrato a Maddalusa.

Il controllo del territorio circostante prosegue e non possono, naturalmente, venire ignorati tutti gli scmpi di cui è costellato l'Agrigentino.

La discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi, situata nei pressi dell'area ex Italcementi, è stata transennata e, nelle ultime ore, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle e quelli della compagnia di Agrigento - attraverso l'analisi delle mappe catastali - stanno appurando a chi appartenga.

