Guasti alla rete: Grotte, Racalmuto, Naro e Castrofilippo da settimane senz'acqua

Grotte, Racalmuto, Naro e Castrofilippo, comuni serviti dal Consorzio acquedotto Tre Sorgenti, rimangono a secco.

Come scrive Paolo Picone sul Giornale di Sicilia in edicola, la gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9 ha annunciato l'ennesima riduzione della fornitura idrica in questi quattro comuni.

Per i commissari dell'Ati ci sono troppe falle nella rete e guasti non ancora riparati, ma il Consorzio rileva anche il contenzioso milionario che si trascina da tempo con la società.

