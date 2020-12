Tra addobbi e luci si accende il Natale ad Agrigento

Si accende il Natale ad Agrigento, tra luci e addobbi ma anche iniziative artistiche, come quella ideata e promossa dall’Accademia di Belle Arti. Tutto questo, come ha sottolineato di recente il capo dell’a mministrazione comunale Francesco Miccichè è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’ente pubblico e il privato.

E in città infatti, si è scatenata una vera e propria corsa ad abbellire angoli, cortili e palazzi. C’è chi ha donato l’A lberi di Natale posizionati nelle principali piazza cittadine (Vedi piazza Marconi, Cavour e Giglia) e chi invece piantine fiorite. Una partecipazione che ha spinto il primo cittadino a ringraziare pubblicamente tutti quei commercianti che hanno voluto contribuire spontaneamente agli addobbi natalizi della città, come Luca e Damiano Civiltà che hanno regalato tutte le stelle di Natale che sono state piantate nei vasi messi in questi giorni in via Crispi, in via Atenea, davanti al Comune e in piazza Sinatra. +

