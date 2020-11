Incidenti ad Agrigento e provincia: un'auto si ribalta e l'altra esce fuori strada

Due incidenti in poche ore ad Agrigento: il prima in via Dei Fiumi, in città e l'altro lungo la statale 115, all’altezza di Bellavista, fra Porto Empedocle e Realmonte. Due i feriti trasportati entrambi al “San Giovanni di Dio”.

In via Dei Fiumi, una donna alla guida di una Volkswagen Lupo per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita fuori strada. All’altezza di Bellavita, si è invece ribaltata invece una Citroen Picasso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale.

