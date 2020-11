Chiusa per lavori la strada provinciale Sciacca-Menfi

Disposta da ieri la chiusura al traffico veicolare della strada provinciale 79A, la Sciacca-Menfi. Il tratto interessato è fornito di segnaletica per individuare i percorsi alternativi. Il provvedimento di chiusura è stato disposto dal responsabile del settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio di Agrigento a seguito dei lavori di miglioramento lungo il tracciato e per l’eliminazione delle condizioni di pericolo e la sua messa in sicurezza.

In particolare il tratto al km. 7+800 è oggetto di lavori di sbancamento per la sistemazione del corpo stradale come da segnalazione del Libero consorzio al Comune di Sciacca. Il percorso alternativo individuato durante l’esecuzione dei lavori prevede l’utilizzo della provinciale 79 alla stazione Maragani oppure della statale 115.

La provinciale 79-A è una importante strada di collegamento tra Sciacca e Menfi, molto trafficata. Risultata a più alta densità di traffico durante la stagione estiva. Consente di raggiungere la parte costiera dei due comuni attraverso le provinciali 49 e 50. I lavori sono eseguiti all’impresa Peloritana Appalti di Barcellona PG.

