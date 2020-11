Ad Agrigento manca il vaccino antinfluenzale

Vaccino antinfluenzale difficile da trovare ad Agrigento, soprattutto in provincia. I flaconi mancano sia negli studi dei medici di base sia nelle farmacie. A lanciare l'allarme sono stati il Tdm di Agrigento e l’associazione “Cittadini consumatori e utenti”.

Tanti agrigentini, soprattutto i più anziani, si dicono «preoccupati» per la difficoltà di reperire i flaconi e potersi sottoporre – in tempi di emergenza sanitaria determinata da coronavirus – alla campagna vaccinale. A scrivere all’assessorato regionale alla Sanità, ieri, sono stati proprio Giovanni Principe per il Tdm di Agrigento e Pippo Spataro dell’associazione «Cittadini consumatori e utenti».

