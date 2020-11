Alarm Phone, dopo ore di paura 12 migranti sbarcano a Lampedusa

«Abbiamo appreso che 12 persone in fuga dalla Libia sono giunte a Lampedusa. Eravamo molto preoccupati dopo aver perso il contatto con loro stanotte. Ora siamo sollevati di sapere che siano giunti in salvo! Benvenuti in Europa!». Lo scrive Alarm Phone.

Nel cuore della notte, un barchino con a bordo una trentina di migranti si è ribaltato a circa 4 miglia dall’isola. Mentre una motovedetta della Guardia di finanza si stava avvicinando alla barca per trasbordare i migranti, le persone si sarebbero spostate verso l’unità di soccorso facendo sbilanciare il natante. Tutte le persone sono state salvate.

© Riproduzione riservata